Carla Couto e o desenvolvimento do futebol feminino: «Temos qualidade para nos batermos com qualquer seleção»

É já dia 27 de novembro que se realiza a Gala da Campeãs, organizada por Record, no Casino Estoril. Carla Couto, ex-internacional portuguesa por 145 ocasiões, distinguida como jogadora do século pela FPF e delegada e embaixadora do futebol feminino do Sindicato dos Jogadores - que se associa ao evento - deu conta da importância da cerimónia e da evolução que se tem verificado na área no nosso país.