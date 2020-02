A carregar o vídeo ...

Carlos Alberto, antigo jogador do FC Porto que foi campeão com Mourinho em 2004, mostra-se completamente rendido a Jorge Jesus , mas não é o único: "Jorge Jesus vem confundindo a ciência", afirmou no programa 'Jogo sagrado' da FOX Sports Brasil, após a vitória do Flamengo sobre o Resende por 3-1