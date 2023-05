Carlos Barbosa e a polémica com a GNR no Rali de Portugal: «Estão 700 agentes em Fátima que não foram pagos por ninguém»

A carregar o vídeo ...

Carlos Barbosa reagiu, esta manhã, ao comunicado emitido no sábado pela Associação de Profissionais da Guarda , que teceu críticas ao presidente do Automóvel Club de Portugal, depois deste ter dito que o serviço da GNR no Rali de Portugal custava "uma pequena loucura, 600 mil euros" . Depois de ter rubricado o contrato com o promotor do WRC, mantendo o Rali de Portugal no calendário do mundial , Carlos Barbosa falou aos jornalistas. "Isto não é um problema com a guarda, é entre nós e o governo", disse, lembrando que "há 700 agentes em Fátima que não foram pagos por ninguém" e revelando que irá reunir-se com o Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, esta segunda-feira.