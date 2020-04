Carlos Carvalhal revela "momento fantasmagórico" no Sporting: «Costinha foi apresentado à minha revelia»

A carregar o vídeo ...

Numa longa conversa com Record, Carlos Carvalhal fala sobre tudo: do seu projeto "muito pessoal" no Rio Ave até às memórias mais longas de uma carreira com mais de 20 anos. O técnico abordou, ainda, o estado atual do futebol em Portugal e recordou a passagem pelo Sporting e a situação "sui generis" vivida com Costinha, diretor para o futebol dos leões. A não perder este domingo, na edição impressa e no Record Premium.