Carlos Carvalhal: «Tentámos perseguir a nossa identidade mas custou-nos muito caro»

A carregar o vídeo ...

Carlos Carvalhal assumiu a "total responsabilidade" pela pesada goleada sofrida () diante do Benfica, no estádio da Luz, em jogo da 11.ª jornada da Liga Bwin. Em declarações na conferência de imprensa no final da partida, o técnico dos bracarenses disse que a equipa tentou "perseguir" a sua identidade, mas que a falta de energia dos jogadores para discutir o encontro até ao final acabou por sair caro.