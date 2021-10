Carlos Freitas, o "maluquinho" do V. Guimarães: museu em casa até tem relva do Jamor

A carregar o vídeo ...

Camisolas do V. Guimarães são trezentas e a relva do Estádio Nacional, palco da conquista da Taça de Portugal em 2013, tem um lugar especial. Carlos Freitas é sócio dos vimaranenses há 46 anos e construiu um museu do clube em casa. E há mais: tem uma ligação especial aos jogadores, de tal forma que Tomané, ex-jogador do V. Guimarães, é padrinho de um dos filhos. Em resumo, Carlos Freitas descreve-se como um "maluquinho" do Vitória e é o protagonista do 'Aqui, jogas em casa', uma parceria entre Record e o Placard.pt.