Carlos López: «No hóquei em patins há sete ou oito equipas de alto nível»

Carlos López é um dos nomes maiores jogadores da história do hóquei em patins. Chegou à Europa em 1997, com 20 anos, para representar o Liceo. Foi campeão europeu nos galegos, no Barcelona e no Benfica, em 2013, recordando precisamente a Record essa conquista pelas águias da Liga Europeia frente ao FC Porto no Dragão Caixa. Regressou à Argentina em 2016, mas não deixou o hóquei em patins. Continua a jogar "para manter a barriga". Agora, com 45 anos, procura novo ceptro mundial como treinador adjunto da seleção albiceleste feminina.