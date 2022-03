Carlos Queiroz faz pergunta aos jornalistas egípcios e acaba aplaudido

A carregar o vídeo ...

O Egito de Carlos Queiroz levou a melhor sobre o Senegal, por 1-0 - ficou mais perto do Mundial deste ano - e a conferência de imprensa do treinador do português no final ficou marcada por um momento de boa disposição. Antes de deixar a sala, Queiroz perguntou aos jornalistas se tinham gostado do resultado e da exibição da seleção, pedindo-lhes, em caso afirmativo, que colocassem as mãos no ar... (Vídeo YouTube)