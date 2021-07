A carregar o vídeo ...

Um rude golpe nas aspirações de Carlos Sainz e da Ferrari em Hungaroring. O piloto espanhol aspirava ao top 5 na qualificação do GP Hungria, de modo a na corrida de amanhã poder lutar pelo pódio, mas acabou perder o controlo do carro na última curva do traçado magiar e embateu nas barreiras de proteção, na Q2. Vai largar do 15.º posto. (Vídeo F1)