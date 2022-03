Carlos Vinícius iniciou a jogada, marcou e colocou um ponto final na goleada do PSV ao Sittard

Carlos Vinícius iniciou a jogada, colocou na esquerda em Veerman e o médio holandês assistiu para o golo do avançado brasileiro, que colocou um ponto final na goleada do PSV Eindhoven na receção ao Sittard (5-0), em jogo da 27.ª jornada da Eredivisie. O ponta-de-lança cedido pelo Benfica aos holandeses leva esta temporada seis golos e cinco assistências em 20 jogos disputados. [Vídeo: One Football]