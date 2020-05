A carregar o vídeo ...

O jogador do Boavista, Carraça apela aos adeptos para verem os jogos da Liga NOS em segunrança, uma mensagam no âmbito da ação de de sensibilização lançada pela Federação Portuguesa de Futebol e pela Liga Portugal que promove as orientações da Direção Geral da Saúde para garantir um regresso em total segurança do futebol.