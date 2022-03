Foi a 7 de março de 2001 que Messi, na altura com 13 anos, fez a estreia pelas camadas jovens do Barcelona. Passaram 20 anos desde então e com eles muitos títulos individuais e coletivos com a camisola blaugrana. Aqui ficam os melhores golos do craque argentino, agora no PSG, nos tempos em esteve em La Masia, a Academia do clube espanhol. [Vídeo: One Football]