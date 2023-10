A carregar o vídeo ...

Aos 48 anos e com um currículo de sete ofícios, Costinha ainda não perdeu a paixão pelo jogo e, em particular, pelo treino. Uma entrevista imperdível para ler na íntegra este domingo no Record, mais concretamente na edição desta semana do Record Mais - utilize o QR Code na edição impressa - e no Record Premium.