A carregar o vídeo ...

Um incêndio na carrinha que transportava a equipa de andebol do Boa Hora impediu que a formação da Ajuda se deslocasse, este sábado, até ao reduto do FC Gaia, para disputar a partida da 6.ª jornada do campeonato nacional. Eis o estado em que ficou o veículo onde seguia a comitiva do Boa Hora.