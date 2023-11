A carregar o vídeo ...

Mario Balotelli sofreu esta quinta-feira um acidente de viação em Brescia. O avançado italiano do Adana Demirspor, da Turquia, seguia no seu Audi Q8 quando perdeu o controlo do veículo e acabou por embater com violência contra um muro. O internacional por Itália saiu ileso e, de acordo com a imprensa transalpina, recusou-se a fazer o teste do balão.