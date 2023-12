Carro de jogador em chamas e fumo sem fim: adeptos do Santos provocam caos após descida de divisão

A carregar o vídeo ...

Os adeptos do Santos manifestaram-se esta madrugada depois da derrota frente ao Fortaleza (1-2) que, aliada às vitórias de Vasco da Gama e Bahia, ditou a descida do emblema brasileiro à segunda divisão. Após o apito final, foram vários os carros que ficaram em chamas no exterior do estádio Vila Belmiro - entre os quais o do avançado colombiano Stiven Mendoza -, além de um autocarro, num série de incidentes que causou uma nuvem de fumo sem fim. (: TNT Sports Brasil, Twitter)