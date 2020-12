A carregar o vídeo ...

Depois do terrível acidente de Romain Grosjean no GP do Bahrain, esta segunda-feira os amantes de Fórmula 1 voltaram a presenciar um carro em chamas em plena pista. O Alfa Romeo de Kimi Raikkonen incendiou-se durante a segunda sessão de treinos livres do GP de Abu Dhabi, com o piloto finlandês a ser obrigado a abandonar o carro na pista. [Vídeo: F1]