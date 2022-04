Carro em chamas no Rali da Croácia: Oliver Solberg não ganhou para o susto

A carregar o vídeo ...

Oliver Solberg não ganhou para o susto na primeira classificativa deste sábado do Rali da Croácia, prova que antecede o Rali de Portugal no campeonato do Mundo (WRC). O jovem piloto, filho do antigo campeão Petter Solberg, despistou-se na nona especial do evento e o forte impacto numa árvore, em zona de mato, acabou provocando um incêndio, com o Hyundai a ficar em chamas na parte traseira. Solberg e o co-piloto Elliott Edmondson saíram ilesos. Entretanto, Julien Moncet, um dos responsáveis da Hyundai, já confirmou que não se trata de um problema com a unidade híbrida do carro: "Não está ligado à parte eletrónica, nada a ver com a unidade híbrida." Nesta altura, o finlandês Kalle Rovanperä (Toyota) lidera a classificação geral do Rali da Croácia.