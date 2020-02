Carro-maca ao estilo Star Wars faz furor no campeonato mexicano

A carregar o vídeo ...

Depois de ter apresentado um equipamento inspirado no filme Star Wars - The Rise of Skywalker o Tijuana voltou a surpreender na madrugada deste sábado com nova ação de marketing relacionada com a saga. Na receção ao Chivas Guadalajara, para o campeonato mexicano, o carrinho-maca para transportar jogadores disfarçou-se de... nave espacial. Nada mais nada menos do que a célebre Millennium Falcon, de Hans Solo e Chewbacca. [Vídeo: Twitter]