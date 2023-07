Carro pega fogo durante prova de automobilismo no Brasil: piloto conseguiu sair a tempo

A carregar o vídeo ...

A corrida número 2 da etapa de Interlagos da Stock Car, principal categoria do automobilismo brasileiro, ficou marcada por um momento de grande tensão. Isto porque durante a corrida, o carro de Diego Nunes, piloto da Blau Motorsport, pegou fogo enquanto o brasileiro ainda estava dentro do carro. Apesar do valente susto, Diego Nunes conseguiu sair de dentro do veículo e escapar ileso ao incidente. [Vídeo: Stock Car]