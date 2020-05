A carregar o vídeo ...

O 'AS' divulgou um vídeo da chegada dos jogadores do Real Madrid a Valdebebas, esta segunda-feira, para o treino, destacando-as as 'bombas' dos futebolistas merengues. Segundo o jornal espanhol, o Mercedes classe G Brabus de Alphonse Aréola custa quase um milhão de euros.