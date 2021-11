Cartão branco no futsal: Pedro Sousa deita bola fora para assistência ao guarda-redes rival

A carregar o vídeo ...

O jogo entre o Saavedra Guedes e o Dínamo Sanjoanene, a contar para a 2.ª divisão nacional de futsal, ficou marcado por um momento de solidariedade de um jogador forasteiro para com o guardião adversário. Pedro Sousa, jogador do Dínamo, podia ter aproveitado a queda do colega de profissão já perto do meio-campo para fazer golo, mas preferiu deitar a bola fora para que lhe fosse prestada assistência. Um gesto que lhe valeu o cartão branco.