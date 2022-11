Carvalhal ofereceu vinhos na conferência de imprensa e o presidente do Celta fez-lhe uma promessa

A carregar o vídeo ...

Momento divertido entre Carlos Carvalhal e Carlos Mouriño numa conferência de imprensa onde constou o também assessor Luís Campos. O técnico português 'abriu' a sua intervenção com a oferta de duas garrafas de vinho comemorativos da conquista da Taça de Portugal do Sp. Braga para os interlocutores. Mas teve resposta. Carlos Mouriño prometeu a Carvalhal que passaria a figurar nas garrafas de vinho do clube caso... vença a Taça do Rei. Aguardemos pelo momento.