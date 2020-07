A carregar o vídeo ...

A casa de Franck Ribéry em Florença foi assaltada ontem à noite. O jogador francês da Fiorentina defrontou o Parma (saiu do jogo com uma lesão num tornozelo) e deparou-se com este cenário quando regressou à residência. As imagens foram partilhadas pelo próprio Ribéry nas redes sociais, onde explicou que. (Vídeo Instagram)