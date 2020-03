Casa do Benfica na Suíça arranjou solução para continuar próxima dos adeptos

A carregar o vídeo ...

Em Romont, na Suíça, a Casa Benfica assumiu a responsabilidade de levar a efeito várias atividades e iniciativas que ajudassem a comunidade local e a emigração portuguesa a estar cada vez mais inserida. Fruto das medidas decretadas pelo governo suíço na passada segunda-feira, devido à pandemia do Covid-19, as instalações encerraram e as aulas de línguas são dadas agora à distância. Um dos professores explica a situação