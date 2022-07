Casa Pia prepara-se para a 1.ª Liga e Filipe Martins revela o estado de espírito do plantel: «Há uma motivação extra»

A carregar o vídeo ...

Em declarações a Record, o técnico do Casa Pia assume que jogar ao mais alto nível do futebol português está a ser uma motivação para todos nesta preparação. Quanto ao estágio, o balanço é positivo. As dinâmicas estão bem vincadas, havendo tempo para tudo: para o trabalho, mas também para descontrair e aproveitar tudo o que o Monte Prado Hotel &Spa, em Melgaço, tem para oferecer.