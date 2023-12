A carregar o vídeo ...

O Casa Pia promoveu uma ação solidária e o plantel principal, representado por Fernando Andrade, Lelo, Tiago Dias, Kiki Silva, Fernando Varela e o técnico Pedro Moreira, distribuiu cabazes alimentares às famílias carenciadas do clube. Estes alimentos foram recolhidos no jogo com o Portimonense, no âmbito da campanha 'Ilumina o coração, alimenta o futuro'.