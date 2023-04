Casa Pia-Sporting: Soma faz o empate no Jamor após tentativa de corte de Nuno Santos

O Casa Pia chegou ao empate já em cima do intervalo no Jamor, fruto de uma jogada de insistência dos gansos na grande área do Sporting. Tudo começa com uma saída 'à queima' de Ugarte no meio-campo, que sofre um túnel de Taira e causa o desequilíbrio defensivo nos leões. A bola chegou a Lelo, que cruzou com mestria para o coração da área leonina. Adán ainda defendeu o primeiro remate de Rafael Martins, mas não foi a tempo de evitar o golo de Soma, que foi feliz na tentativa de corte de Nuno Santos, com a bola a encaminhar-se para o fundo das redes do Sporting para o 2-2 no marcador. [Vídeo: VSports]