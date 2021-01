Casa solidária "Do Futebol para a vida" será realidade com ajuda de Futre, Mourinho, Conceição e tantos outros

A carregar o vídeo ...

A organização 'Do Futebol para a vida" tem-se desdobrado em garantir uma vida digna a pessoas ligadas ao desporto-rei que passaram dificuldades nos últimos meses. "Em poucos meses de existência a nossa associação já apoiou mais de 600 famílias, um número que, infelizmente, continua a aumentar", relata um dos fundadores, Sandro Giovetti. O próximo passo da associação está em vista e passa por construir uma casa com 16 camas para abrigar provisoriamente jogadores que necessitem de uma resposta rápida em termos habitacionais. O projeto foi agora revelado e será uma realidade com a ajuda de figuras do futebol como José Mourinho, Sérgio Conceição, Duarte Gomes, Paulo Futre, Bruno Fernandes, Rui Fonte, Wilson Eduardo, Stephen Eustáquio, Ana Borges, Hugo Machado, Sílvia Rebelo, Tita, Nélson Lenho, Fábio Marinheiro e Fernando Madureira.