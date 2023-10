Casaco pelos ares e pontapé no placard publicitário: Allegri de cabeça perdida no Milan-Juventus

A carregar o vídeo ...

Massimiliano Allegri não escondeu, este domingo, a insatisfação com a prestação da Juventus nos últimos minutos da vitória diante do Milan, por 1-0 . Já nos descontos, o treinador bianconeri revoltou-se com os riscos que a sua equipa correu na saída de bola, tirou o casaco e atirou-o com toda a força para o chão, antes de pontapear um placard publicitário. Não satisfeito, o técnico italiano continuou aos gritos e acabou mesmo por ver o cartão amarelo. (: Twitter)