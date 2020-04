Casagrande 'arrasa' ideia de Bolsonaro de fazer regressar futebol

A carregar o vídeo ...

O presidente do Brasil Jair Bolsonaro defendeu, na segunda-feira, o regresso do futebol: "Se depender do meu voto, eu aprovo. Logicamente, com parecer técnico do Ministério da Saúde. Que acho que será favorável. Começar a realizar os treinos. Começar, num primeiro momento, com portões fechados (...) Já fui procurado por autoridades do futebol. Está sendo trabalhado neste sentido", afirmou. Pois, o antigo futebolista Walter Casagrande ouviu e não gostou, criticando a atitude do presidente: "Como se pode estar a pensar jogar futebol?"