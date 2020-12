Casemiro treina no ginásio com óculos de sol e Neymar não evita a piada: «Ciclope?»

A carregar o vídeo ...

Casemiro recorreu esta terça-feira às redes sociais para partilhar um dos seus exercícios individuais que costuma praticar no trabalho de ginásio. O médio brasileiro do Real Madrid aparece com um óculos de sol escuros a dar toques em diferentes bolas. Uma vez vista a publicação, Neymar não conseguiu evitar e escreveu ao companheiro de seleção: "Ciclope?". O comentário do extremo do PSG já motivou várias reações nas redes sociais. [Vídeo: Instagram / Casemiro]