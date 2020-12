A carregar o vídeo ...

Para lá de ter falado da sua relação com José Mourinho, Iker Casillas recorda no documentário 'Colgar las Alas', da Movistar+, os clássicos tensos com o Barcelona na era do técnico português. Aí, assume, foram superados vários limites, com situações que o ex-guardião considera serem dignas de equipas foleiras.