Casillas partilha vídeo à procura de emprego: «Às vezes faço umas boas defesas...»

Iker Casillas esteve no torneio de lendas da FIFA e nas redes sociais partilhou um vídeo de uma das defesas que fez na competição. O antigo guarda-redes do Real Madrid, do FC Porto e da seleção espanhola - que abandonou os relvados na sequência de um problema cardíaco - aproveitou as imagens para fazer uma brincadeira: "Procuro equipa para a prática de futebol. Em concreto de guarda-redes. Às vezes faço uma defesa. Por vezes uma boa defesa! Se puder encaixar no seu plantel, por favor contacte-me. Muito obrigado e bom fim de semana." (Vídeo Twitter)