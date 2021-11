Caso Bruninho envergonha Brasil: adepto de 9 anos do Santos ofendido por pedir camisola do adversário

A carregar o vídeo ...

Bruninho, um jovem adepto do Santos, recorreu esta terça-feira à sua página do Instagram para pedir desculpa aos restantes adeptos do Peixe que se sentiram insultados após o jovem ter pedido uma camisola a Jaílson, guarda-redes habitualmente suplente do Palmeiras, no duelo entre as duas equipas no último domingo. Na descrição do vídeo, Bruninho diz ter recebido muitos insultos, prometendo devolver a camisola do guardião brasileiro para não ser alvo de críticas quando regressar ao estádio do seu clube. A publicação tem sido partilhada por vários jogadores e jornalistas, recebendo ainda comentários do Santos e da própria página oficial do Brasileirão, todos repudiando a atitude dos outros adeptos do Santos e manifestando o apoio à criança, de apenas 9 anos. [Vídeo: Bruninho / Instagram e Gabriel Amorim / Twitter]