Em plena pandemia do coronavírus há quem continue a brincar com a situação e a colocar os outros em perigo de forma prepositada. foi o que aconteceu neste caso que já está a ser investigado pela polícia do Peru, que procura este jovem passageiro de metro que teve esta atitude condenável. O caso foi denunciado nas redes sociais.