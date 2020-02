Casos, lances de perigo e o golo de Trincão: eis o resumo do Sp. Braga-Sporting

O Sp. Braga alcançou a oitava vitória consecutiva, a sétima sob o comando de Rúben Amorim, ao levar de vencido o Sporting, na Pedreira, por 1-0. Com um golo de Trincão, aos 76', os minhotos conseguiram também subir na tabela, ascendendo ao terceiro posto, precisamente por troca com os leões. O Sporting, por seu turno, mantém os 32 pontos e já está a 22 do líder Benfica.