Cassano responde a Mourinho: «Diz a esse teu coelhinho que te está a dizer merda»

A 'saga' Cassano versus Mourinho teve um novo capítulo. O antigo internacional italiano usou as redes sociais para negar as últimas declarações do técnico português da Roma sobre o eventual confronto físico com Marko Livaja, em 2012/13, quando ambos eram jogadores do plantel do Inter Milão. "Eu lutei com o Livaja, dissemos tudo e mais alguma coisa um ao outro, mas dois dias depois éramos amigos como antes. A minha mãe ensinou-me a não ter medo de nada e eu discuti com 30 mil pessoas. Esse alguém que era teu espião, diz-lhe que houve vinte pessoas que se meteram no caminho e não houve confronto físico entre mim e o Livaja. Não levei porrada. Diz a esse teu coelhinho que te está a dizer merda. Na minha vida nunca levei porrada de ninguém. Talvez tenha tido sorte, mas nunca tive medo de nada nem de ninguém", explicou Cassano.