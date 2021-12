Cassano revela 'azeda' troca de mensagem com Ronaldo: «Faz como o Messi, em vez de me escreveres»

A carregar o vídeo ...

Antonio Cassano voltou a visar Cristiano Ronaldo, desta feita no canal de twitch de Christian Vieri, no qual revelou uma troca de mensagens mais azeda com o internacional português há uns tempos. Tudo porque, segundo o antigo jogador italiano, Cristiano Ronaldo lhe mandou uma mensagem após Cassano ter dito preferir Ronaldo, o Fenómeno, a CR7.



"Cristiano mandou-me uma mensagem por Whatsapp a pedir mais respeito por tudo o que ganhou e pelos golos que marcou. Não tenho medo de dizer a verdade, posso até enfrentar o mundo inteiro, desde o Papa até à última pessoa na Terra", afirmou, prosseguindo: "Ele disse-me que marcou 750 golos e eu só marquei 150. Caro Cristiano, digo-te uma coisa: tens tudo, vive mais calmo e mais relaxado. Faz como Messi, que não quer saber de nada, em vez de me escreveres."