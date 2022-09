Casuals alegadamente ligados ao Benfica em confrontos junto a Alvalade

A carregar o vídeo ...

Circulam nas redes sociais dois vídeos nos quais é possível ver-se a presença de um grupo de adeptos casuals, alegadamente ligados ao Benfica, junto a Alvalade (na zona da sede do Directivo Ultras XXI) e, posteriormente, a envolverem-se mesmo em confronto físico com uma pessoa na rua em direção a Telheiras. Este incidente estará relacionado com o sucedido após a final da Supertaça em hóquei em patins, quando uma carrinha foi incendiada nas imediações do Estádio da Luz