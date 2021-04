Edinson Cavani colocou um ponto final no Manchester United-Burnley ao finalizar uma excelente jogada de contra-ataque dos red devils, iniciada por Bruno Fernandes. O médio português agarrou o esférico ainda no meio-campo defensivo e já perto da grande área do Burnley descobriu Van de Beek na esquerda, que assistiu o avançado uruguaio no centro. [Vídeo: VSports]