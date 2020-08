A carregar o vídeo ...

Edinson Cavani terá aceitado a proposta de 3 anos do Benfica , faltando no entanto ainda acertar detalhes. E enquanto o seu futuro continua a dar que falar, o futebolista uruguaio mostra-se a desfrutar do seu país natal e depois de uma tarde na natureza, a noite foi ao som dos 'Los Zorzales'.