Cavani prepara regresso? Uruguaio mostra como está a treinar

Mesmo em período de férias, Edinson Cavani continua a manter o nível físico no máximo. Este sábado, o avançado uruguaio partilhou um vídeo nas redes sociais onde mostra-se a exercitar, na presença da sua filha, no jardim da sua casa, enquanto aguarda decisões sobre o seu futuro profissional. Estará para breve o regresso do número '9'? [Instagram: Edinson Cavani]