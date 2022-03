CBS faz história e apresenta painel de Champions apenas com mulheres

A carregar o vídeo ...

A CBS, cadeia televisiva que detém os direitos televisivos da Champions nos Estados Unidos, protagonizou esta quarta-feira uma histórica transmissão da prova, ao fazer a cobertura das duas partidas da noite apenas com uma equipa composta por mulheres. Da pivô, aos comentadores, passando pelos repórteres no estádio, a emissão foi totalmente feita no feminino. "O futebol é um desporto diversificado, mas é um desporto onde as mulheres têm de lutar há muito para mostrar que as suas vozes também pertencem a este palco", pode ouvir-se no comentário inicial de Kate Abdo.



Note-se que normalmente o painel de comentadores da CBS conta com nomes como Thierry Henry, Jamie Carragher ou Micah Richards.