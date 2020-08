Cebolinha despede-se do Grémio: «Foram 8 anos, 273 jogos, 69 golos e 6 títulos»

A carregar o vídeo ...

"Foram 8 anos, 273 jogos, 69 golos e 6 ti´tulos, aqui eu dediquei grande parte da minha vida, hoje me despec¸o desse clube o qual aprendi a amar, tenho certeza de que fiz o meu melhor sempre, do primeiro ao u´ltimo jogo. So´ tenho que agradecer a todos que me ajudaram: primeiramente a Deus, que ensina que tudo e´ possi´vel ao que cre^, a torcida, meus companheiros, funciona´rios, fami´lia, staff e amigos, sem voce^s nada seria possi´vel. Levarei na memo´ria lembranc¸as muito boas, de dias que qualquer jogador gostaria de viver, e eu vivi aqui. O Gre^mio e´ gigante. Fica aqui meu muito OBRIGADO, foi uma honra", assim se despede Everton 'Cebolinha' do Grémio, numa mensagem publicada nas redes sociais. O extremo já está a caminho de Portugal para assinar pelo Benfica.