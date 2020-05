Ceferin: «Penso que a maior parte dos campeonatos europeus vão conseguir concluir-se»

A carregar o vídeo ...

O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, acredita que a maior parte dos campeonatos europeus de futebol vão conseguir concluir-se ainda esta temporada em jogos realizados à porta fechada. Em declarações por vídeo-chamada com a 'BeIN Sports', o dirigente do organismo que rege o futebol europeu acrescenta ainda que a UEFA tem "um plano concreto" para cumprir esse desejo de fazer concluir as restantes ligas que ainda se encontram suspensas devido à pandemia de Covid-19. [Vídeo: Omnisport]