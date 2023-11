Celebrar à grande: Szoboszlai bebe 'shot' com adeptos após vitória frente a Montenegro

A carregar o vídeo ...

Dominik Szoboszlai, principal figura da Hungria, voltou a ser herói pela sua seleção ao bisar, este domingo, em dois minutos, na vitória frente a Montenegro (3-1), numa altura em que perdiam por 1-0. Com o apuramento para o Europeu de 2024 já carimbado, o triunfo permitiu à seleção húngara terminar a fase de qualificação para a competição em primeiro lugar. Após a partida, o médio do Liverpool era um homem visivelmente feliz e, para festejar o feito, juntou-se aos adeptos na bancada e bebeu... um 'shot' de pálinka, uma bebida tradicional do país.