Celso Roth: «Quantas Ligas dos Campeões ganharam Jorge Jesus e Paulo Sousa?»

A carregar o vídeo ...

Celso Roth questionou uma possível 'moda' na aposta dos treinadores portugueses e contou os feitos do ex-técnico do Benfica que foi "questionadíssimo em Portugal". "Quantas Ligas dos Campeões ganharam Jorge Jesus e Paulo Sousa?", interrogou-se o técnico brasileiro, campeão da Libertadores em 2010, em declarações no programa 'Central do Mercado'.