Vários adeptos do Celtic envolveram-se este domingo em confrontos com a polícia nas imediações do estádio Celtic Park, em Glasgow, após a equipa ter sido eliminada da Taça da Liga escocesa numa derrota (0-2) frente ao Ross County. O emblema reagiu em comunicado, condenou os atos de violência e garante já estar a investigar os acontecimentos. [Vídeo: Twitter].