Iván Kaviedes, antigo avançado equatoriano que vestiu a camisola do FC Porto na época 2001/2002, atualmente com 42 anos, envolveu-se numa rixa, esmurrando um homem, que ficou caído no chão. As imagens captadas por uma testemunha da cena estão a circular nas redes sociais.